強豪ブレーブスに連敗【MLB】ブレーブス 7ー2 ドジャース（日本時間11日・ロサンゼルス）ドジャースは10日（日本時間11日）、本拠地でのブレーブス戦に2-7で敗れ、2連敗となった。2試合連続で攻撃陣が沈黙し、デーブ・ロバーツ監督は「一体感が欠けている」と悩ましい状況に言及した。前日には0-7の9回にパヘスの2ラン、翌日も序盤は相手先発エルダーを打ち崩せず、0-7の8回にマンシーが2ランを放ったのみ。試合の大勢を動かす