後輩ホステスに気を遣わせて「〜歳？見えないですぅ！」とか言わせ、さらにそれを真に受け、アンチエイジングなどについて堂々と指南する悲しいおばさんにだけはならないようにしようと胸に誓っています。大人の社交場・銀座のクラブにホステスとして勤めているみずえちゃんと申します。その傍ら、ライターとしても活動しており、これまでに私がお酌をさせていただいたおじさま方との実体験をもとに、夜遊びやモテに関する情報