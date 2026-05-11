1番人気ロデオドライブが優勝中央競馬のG1・NHKマイルカップが10日、東京芝1600メートルで行われ、1番人気ロデオドライブ（牡3、辻）が制した。大外から強襲し、アスクイキゴミ（牡3、藤原）をわずかに差し切り。騎乗したダミアン・レーン騎手の技術に、ファンからは感嘆の声が漏れた。8枠17番から発進したロデオドライブは、後ろから5番手あたりを追走。直線では大外に持ち出した。先行勢の脚色が鈍ると、アスクイキゴミが