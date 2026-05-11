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亀梨和也はかっこよくて「気に食わなかった」山下智久が語る当時の嫉妬

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 山下智久が10日の番組で、盟友・亀梨和也との関係を振り返った
  • 「10代の、中学生の時から知ってたんですけど」と当時を回想
  • 「ちょこちょこ仲悪い時期もありましたけど」と明かした
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