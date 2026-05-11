福田雄一監督（57）が、11日に配信された笠井信輔氏のYouTubeチャンネルに出演。うつ病を初公表した。【動画】福田雄一、5年間のうつ病を初公表目黒蓮への感謝も福田監督は実写映画『SAKAMOTO DAYS』についてトークする中で「これ、笠井さんだから話せるというか…。たぶん、世間では知られていない話があって」と前置きした上で「目黒（蓮）くんを語る上で、みなさん不自然だと思っていると思うんです。僕は宣伝活動で、目