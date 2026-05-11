１１日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、今週末の１６、１７日には各地で気温３０度超えの真夏日が続出するなど、既に夏が到来しつつあることを伝えた。番組では、現在の紫外線の強さが５段階で３で外出時はできるだけ日陰にとされる「強い」となっていることも報道。コメンテーターで出演のお笑いタレント・大久保佳代子は「私は（日焼け対策を）やってなくて、この前、１日日差しの中