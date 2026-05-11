【ユニクロ×「ポケモン」30周年 UTコレクション第二弾】 7月下旬 販売予定 価格：各1,990円 ユニクロは、30周年を迎えた「ポケモン」の節目を記念したUTコレクション第二弾を7月下旬に発売する。価格は各1,990円。 本コレクションは、「ポケットモンスター」シリーズの原点ともいえるモノクロのゲームドットで表現されたポケモンや主人公たちの特別なデザイ