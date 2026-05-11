元テレビ朝日社員の玉川徹氏が11日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。6日に磐越道で発生した、高校生1人が死亡したマイクロバス事故で、北越高校（新潟市中央区）が過去に蒲原鉄道（五泉市）から「レンタカーと人件費」の領収書を確認しながら総額だけ確認し詳細を把握していなかったとした説明について「ちょっとそれ、通用するのかな」と疑問符を投げかけた。事故は6日午前7時40分ごろ、福島県