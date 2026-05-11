軽より安い？ “GT-R風”モデル日産「GT-R」は、日本を代表する高性能スポーツカーとして長年支持されてきた存在です。そんなGT-Rを模した“レプリカ車”が、海外の中古車サイトに予想外の価格で掲載され、多くのユーザーが反応しています。GT-R（R35型）は2007年のデビュー以来、3.8リッターV6ツインターボが生み出す圧倒的なパワーで世界的な評価を獲得してきました。【画像】超カッコいい！ これが日産「“ニセ”GT-R」です