最近の結婚は、もはや「男性が女性を養う」がスタンダードではない。しかし、人生の門出において、パートナーからあまりに現実的な条件を突きつけられたら、どう思うか。ガールズちゃんねるに5月初旬、「正社員共働き希望と言われた」というトピックが立ち、働く女性たちの間で議論を呼んでいる。トピ主は20代後半の女性。近々籍を入れる予定の彼から、驚くべき「お願い」をされたという。トピ主の彼は「結婚しても正社員でいてほ