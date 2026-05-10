ホルムズ海峡に停泊していた韓国の船舶が今月4日、爆発・炎上したことについて、韓国外務省は「何らかの飛行体2機が船尾を直撃した」とする調査結果を明らかにし、攻撃を受けたとの見方を示しました。韓国外務省によりますと、韓国の船舶が今月4日、ホルムズ海峡に停泊していたところ、爆発し炎上しました。この火災について、調査していた韓国政府は10日、「何らかの飛行体2機が船舶の船尾を直撃したことが確認された」と明らかに