東京・世田谷区で警察官が軽トラックを運転していた男に拳銃を発砲しました。男は逃走するためにパトカーに衝突するなどした公務執行妨害の疑いで逮捕されています。【映像】警察官が発砲した現場の様子きのう午後6時半ごろ、世田谷区若林の路上で、不審車両として手配されていた軽トラックを、パトカーで警戒していた警察官が見付けました。警視庁によりますと、軽トラックは逃走のためにパトカーに衝突し、警察官が荷台に