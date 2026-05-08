7日午後、静岡市清水区の路上で50代女性をセカンドバッグで殴ったとして70代の男が現行犯逮捕されました。傷害の疑いで逮捕されたのは静岡市清水区に住む無職で72歳の男です。警察によりますと、7日午後5時半ごろ静岡市清水区にある病院の駐車場で、56歳の女性の頭部をセカンドバッグで数回殴りけがをさせた疑いがもたれています。容疑者の男と女性は、駐車場の駐車位置を巡りトラブルになったということです。多田容疑者は、当時