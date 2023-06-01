【肩ズンFig.葬送のフリーレン】 5月下旬 発売予定 価格：1回400円 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「肩ズンFig.葬送のフリーレン」を5月下旬に発売する。価格は1回400円。 肩に「ズン」ともたれて、うっかり眠ってしまったようなポーズがかわいい「肩ズンFig.」シリーズに「葬送のフリーレン」が登場。フリーレン、フェル