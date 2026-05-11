＜大相撲五月場所＞◇初日◇10日◇東京・両国国技館【映像】筋肉ムキムキな22歳“逸材”力士（全身ショット）22歳の幕下最下位格付け出しの登場に国技館が大歓声に包まれた。その凛々しい顔立ち、さらに筋肉質な肉体美に「このイケメン何者？」「カリスマ感エグい」「全身ムキムキやな」「ドラゴンボールに出てくる筋肉」などの声が寄せられた。まだ館内も空席が目立つ幕下の取組で一際大きな声援を受ける力士が登場。その力