自販機で「コーヒー」だと思って購入した商品が、実は「コーヒー飲料」だった──。Xで、そんな体験談が話題を呼んでいる。投稿主は、自動販売機に表示されていた「ジョージアブラック」のパッケージの見本と、実際に出てきたボトルを比較した写真を投稿。次のように不満をつづった。「こういうのは、詐欺だと思うの。コーヒー飲料出てきたらアカンわ」●「コーヒー」と「コーヒー飲料」は何が違う？投稿主は、自販機の見本には「