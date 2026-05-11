15日(金)頃にかけては不安定な空模様になり、山沿いなどで雨や雷雨になる所がある見込みです。晴れていても、気温が上がる午後を中心に天気が急変するおそれがありますので、急な強い雨や落雷、竜巻などの激しい突風、ひょうにご注意ください。15日(金)頃までカミナリ・突風などが発生しやすい週間の地上天気図では高気圧に覆われて、晴天が続くように見えますが、油断は禁物です。この先は上空の偏西風が日本付近で南へ大きく蛇