磐越道で北越高校（新潟市）のソフトテニス部の生徒21人が死傷した事故は、レンタカーの依頼はあったのか、なかったのかなど、学校とバス会社の言い分が大きく違っているが、国土交通省関係者の証言で、同校ではほかにもレンタカー契約があったことが新聞報道で明らかになっている。タレントの杉村太蔵さんは「そもそも学校の部活を見直す時期じゃないのか」と問題提起した。学校側の負担が大きすぎる、公共交通機関で行ける範囲に