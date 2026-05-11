■「弱点」を見つけられるからこその脅威4月、米国のAI（人工知能）開発企業アンソロピックは、最新推論モデルの「クロード・ミュトス」（ミュトス）を発表した。ミュトスはサイバー・セキュリティのバグ（瑕疵）や脆弱性を探し出すことができる。そうした機能を持つAIが悪人の手に渡ると、さまざまなシステムに入りこんで弱点を見つけることができる。これは重大なことだ。そのため、アンソロピック社は、ミュトスを一般公開せず