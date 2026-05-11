今回は、偉そうな夫が離婚直前だったエピソードを紹介します。まさかこんなことになるとは…「俺には妻と3歳、2歳になる子どもがいます。妻は半年前からパートを始め、子どもたちは保育園に入りました。子どもたちは保育園に入ってからしょっちゅう体調を崩し、そのたびに妻は仕事を休んでいました。しかし妻に『たまにはあなたも休んでよ』と言われ、腹が立ったんです。だから『子どもの体調不良は母親の責任だ！』と言い返してや