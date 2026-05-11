警察官などになりすましてウソの電話をかけ、佐賀県の女性から2億円余りをだまし取ったとして、指示役とみられる男が11日、佐賀県警に逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、沖縄県の無職、安里孝弥容疑者（32）です。警察によりますと、安里容疑者は去年3月、別の人物らと共謀し、佐賀県の60代の女性に、警察官などになりすまして「あなたの電話番号が詐欺に使われている」「資金拘束する」「保証金を払えば戻ってくる」な