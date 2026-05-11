◇ナ・リーグドジャース2−7ブレーブス（2026年5月10日ロサンゼルス）ドジャースのマックス・マンシー内野手（35）が10日（日本時間11日）、本拠でのブレーブス戦に「5番・三塁」で先発出場。8回の第4打席で2ランを放ち、チーム一番乗りで10号に達した。0−5の8回2死一塁で相手3番手・キンリーの初球、高めスライダーを捉え、右翼席へ運んだ。10号はドジャースでは一番乗りとなった。4点を追う6回2死満塁の第3打席では