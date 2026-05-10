犬が飼い主を『心配』しているサイン５選 犬は飼い主の様子から、落ち込んでいたり体調不良を感じ取ることができると言われています。普段とは違う飼い主の様子を見て心配しているとき、犬たちはどのようなサインを見せるのでしょうか。 1.静かに見つめながら寄り添う 犬が飼い主を心配しているとき、飼い主のことを静かに見つめて様子を窺うような素振りを見せます。また、見つめながら隣にそっと寄り添ったり、足元