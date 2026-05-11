トヨタ自動車は11日、インドに新たな完成車工場を建設すると発表した。新型スポーツタイプ多目的車（SUV）を手がけ、生産能力は年10万台。2029年前半に生産を始める予定。インドで四つ目の工場となる。現地の旺盛な需要に応えるほか、周辺国に輸出する車両も生産するとみられる。建設地はインド西部マハラシュトラ州で、トヨタの現地合弁会社、トヨタ・キルロスカ・モーター（TKM）の工場となる。生産する車種名や投資額は明ら