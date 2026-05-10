宝泉薫さんによる『週刊女性』の名物連載「人生アゲサゲ分かれ道」。今、ニュースな辻希美さんを取り上げます!この記事のすべての写真を見るCMで『LOVEマシーン』を歌う辻希美に違和感後藤真希の実家が火事になった。「モーニング娘。」でブレイクした彼女が16歳で建てた通称“ゴマキ御殿”だ。現在は彼女の親族が暮らしているが、避難して無事だったとのこと。ただ、このニュースからかつての悲劇を思い出した人もいるかも