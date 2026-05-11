「大好きすぎて飲める」と表現される食べ物の代表格であり、国民食でもある「カレー」。そんな飲める食べ物の元祖ともいえるカレーが、今回ピザハットの大人気シリーズに登場しました。日本ピザハット株式会社は、「飲めるピザ」シリーズの新作となる「飲めるピザ チーズカレー」を5月11日から6月15日までの期間限定で発売します。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「飲めるピザ」は、チーズがこぼれるほどた