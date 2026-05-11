◆米大リーグドジャース―ブレーブス（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０日（日本時間１１日）、本拠地・ブレーブス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、４点を追う６回１死の３打席目はセンターフライに倒れ、４５打席連続ノーアーチとなった。快音を響かせ、歓声が沸き起こったが、中堅ハリスのグラブに打球が収まった。ブレーブス先発右腕のエルダーは今