「育児で苦しい時に、救急車のようにすぐ来てくれるサービスがあったら」。SNSでそんな投稿を見たことをきっかけに、24時間365日対応の育児支援サービスを立ち上げた石黒和希さん。サービスには、自身も2児の親として子育てのつらさを味わったことが大きく関係しているそうです。 【写真】寝かしつけに、夜中のミルク…「誰か助けに来てと思った」という育児の様子（全13枚） 「育児にも救急車のようなサ}