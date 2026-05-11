米テキサス州ラレドの鉄道橋を渡って米国に入国する列車＝2025年2月/Cheney Orr/Bloomberg/Getty Images/File（CNN）米テキサス州南部国境沿いの都市ラレドで10日、貨物列車の有蓋車内で6人の遺体が発見された。当局が明らかにした。ラレド警察署の広報によると、遺体は現地時間午後3時30分過ぎに同市の鉄道操車場に停車していたユニオン・パシフィック鉄道の列車内で発見された。CNN提携局KGNSは、警察の話として、死にいたった経