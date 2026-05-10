2026年5月7日、東京・六本木のグランドハイアット東京を訪問され、公益社団法人「セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン」の創立40年を記念するチャリティーディナーに出席された秋篠宮妃紀子さまと次女の佳子さま。【写真】チャリティーディナーに出席される佳子さまと紀子さまをさらに見る。ほか、佳子さまの鮮やかな赤ワンピ姿も。この日、佳子さまは、紫の花の刺繍が施された黒のシアー感のあるブラウスに、同色のインナーを合