磐越道で高校生1人が死亡したマイクロバス事故で、事故の数時間前から運転手に異変がみられたことが、防犯カメラ映像や関係者の証言で分かった。車内で違和感を覚え、保護者に連絡した生徒もいたという。惨事を止めることはできなかったのか。センターラインをまたぎ走行･･･新潟市にある北越高校。レンタカー店から高校へ向かうバスの姿を、周辺の防犯カメラが捉えていた。午前4時41分、まだ交通量が少ない夜明けごろ。『Mr.サンデ