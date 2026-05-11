立憲民主党・森裕子参院議員が2026年5月11日の参院決算委員会で、自民党総裁選などで高市早苗首相の陣営が対立候補を中傷する動画を作成したとする「週刊文春」の報道を取り上げ、約8分にわたって高市氏にその事実関係を追及した。森氏は文春記事について「すごいなぁと言わざるを得ない」とも。記事内容を否定するのであれば、「捏造」だと明言するように迫った。高市首相は「週刊文春」の報道を否定週刊文春は4月29日付の記事で