21人が死傷したバス事故で北越高校が10日、会見を開き、事故を起こす前もバスがトンネルにぶつかるなどして運転に異常があったことを明らかにしました。北越高校の2回目となる会見では男子ソフトテニス部の顧問が初めて出席しました。寺尾宏治顧問「保護者によると、事故を事故を起こす前もトンネルにぶつかってこすっていた。休憩した時に車の片側がぶつかって」また、バスに乗っていた生徒の関係者によりますと、事故のあと生徒