RSSリーダーは使ってみると便利なものの、利用者が減少しているためかサポートが打ち切られる傾向が見られます。そんな中、Android用アプリとして提供されているのが「Read You」です。Read You | F-Droid - 自由かつオープンソースのAndroidアプリ・リポジトリhttps://f-droid.org/packages/me.ash.reader/◆特徴F-DroidのページによるとRead Youは以下の特徴があります。・フィードリンクを購読・OPMLからのインポート・記事の同