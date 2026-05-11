「ずっといじめられてきた先輩がいる」5月5日にABEMAで配信された番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー Season3』で、こう暴露したのはお笑い芸人・中山功太（45）。名前こそ明かさなかった中山だが、SNSで憶測が飛び交う中、ついに“本人”が自身の行為を謝罪した。中山は番組で、「長らくにわたって、僕の体感で言うたら10年ぐらいなんですけど、ずっといじめられた先輩がいるんです。ずっといじめられてきたんですけど、今め