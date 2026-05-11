キックボクシングでＫ−１元３階級制覇王者の武尊（３４）が１１日、自身のＸを更新し、現役最終マッチとして臨んだ４月２９日の「ＯＮＥＳＡＭＵＲＡＩ１」でのロッタン（２８）＝タイ＝戦で、足を骨折していたことを明かした。レントゲン画像とともに「試合終わってからずっと足痛いなーって思ってたら足折れてた。笑最後までＮａｔｕｒａｌ“Ｂｏｎｅ”Ｋｒｕｓｈｅｒでした笑もう試合ないしゆっくり治します本当勝