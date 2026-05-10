Image: ±0 スプリングクリーニングとはよく言ったもので、ただでさえ忙しい年末に大掃除をするよりは（とくに心に）余裕がある連休中の方が効率は良いかもしれません。とはいえ、連休中はいろいろ遊びたくなって後回しにしてしまうのが人間の性というもの。であれば、ふだんの休日でいつも見て見ぬふりをしていた“あの部分”を掃除するだけでも、気持ちが楽になります。もちろん達成感もあ