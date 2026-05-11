引退選手の華飾る大勝利！ ◇５月９日／2025-26リーグHレギュラーシーズン男子第21節▢豊田合成記念体育館エントリオ豊田合成ブルーファルコン名古屋vsゴールデンウルヴス福岡 写真：引退セレモニー（左から服部・津波古・山口） 国内最高峰のハンドボールリーグであるリーグH。V 6を目指す豊田合成ブルーファルコン名古屋は、現在リーグ13位のゴ&#125