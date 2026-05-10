【水産・農林業・食料品】1333 Ｕｍｉｏｓ 2026年3月期 本決算Point:海外事業の採算性と水産相場。営業利益の通期進捗を注視。1375 ユキグニファクトリー 2026年3月期 本決算Point:きのこ単価の動向とコスト抑制。売上高と営業益をチェック。2009 鳥越製粉 2026年12月期 1QPoint:小麦価格改定の浸透度。売上高と営業利益の前年同期比を確認。2201 森永製菓 2026年3月期 本決算Point:米国市場の拡大と新工場稼働。セ