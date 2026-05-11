◇ナ・リーグパドレス3×−2カージナルス（2026年5月10日サンディエゴ）パドレスは10日（日本時間11日）、本拠でのカージナルス戦で劇的なサヨナラ勝ちを収めて連勝を飾り、ドジャースと同率首位に立った。先発・ビューラーが4回、ウォーカーに先制2ランを被弾。打線も相手投手陣を攻略できず8回まで無得点が続いた。それでも0−2の9回、ボガーツが先頭で中前打を放つと、土壇場の2死からカステラノスが左中間スタンドへ