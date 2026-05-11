沖縄・辺野古沖で起きた船の転覆事故で亡くなった同志社国際高校の武石知華さんの遺族が運営するｎｏｔｅが１０日夜、更新。同校で行われていた沖縄研修旅行について投稿した。事故が起きたのは３月１６日。同校の生徒が平和学習の一環として、米軍普天間飛行場の移設先である辺野古沖を見学。その際に移設に反対する抗議船２隻に乗った。２隻とも転覆し、「不屈」の船長の金井創氏と「平和丸」に乗っていた武石さんが亡くなっ