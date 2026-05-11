タレント上沼恵美子（71）が11日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。理解できない飲食店のサービスを語った。同番組で「シャンプーハット」てつじ、同局・北村真平アナウンサーとともに、飲食店での数々の不満をぶっちゃけた上沼。「あのさぁ、ハンバーグが生みたいなのが出て来て」と切り出し、「私嫌いやねん、あれ。割ったら生よ、中。それで“ココで焼け”言うて」と、レアで提供されたハンバーグ