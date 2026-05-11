ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船から、乗客の下船が始まりました。フランス政府は下船後の乗客1人に症状が出たと発表しています。【映像】フランスに帰国中の1人に症状が出たと発表立田祥久「日本人を乗せたとみられる小型船がクルーズ船を離れ、陸へと向かっていきます」10日、スペイン・カナリア諸島のテネリフェ島の港に到着したクルーズ船から、日本人1人を含む乗客らが小型船に乗り換え次々に下船しま