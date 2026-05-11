豆の焙煎やコーヒーの抽出、一緒に味わいたいスイーツ……都内に数多くある喫茶店から、こだわりが詰まった味を楽しませてくれる喫茶店を厳選して紹介します。一杯のコーヒーに陶然となる小さな旅は、これからの季節にもぴったりです。手間を惜しまぬ確かな技術を注ぐ至福の味わい『カフェドゥワゾー（CAFE DEUX OISEA UX）』＠阿佐ヶ谷喫茶店巡りはコーヒーの魅力に出合う旅のようなものかもしれない。創業41年になるこの店も