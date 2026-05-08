5月7日深夜に放送された人気バラエティ番組『あざとくて何が悪いの？』（テレビ朝日系）での、“元人気アイドル”の発言が波紋を呼んでいる。南海キャンディーズの山里亮太（49）と鈴木愛理（32）がMCを務め、ゲストに招いた人気タレントらと、“あざとい男女”の恋愛事情についてぶっちゃけトークを繰り広げるのがウリの同番組。この日は、“男女で意見がわかれるあざとさの境界線”をテーマに、ゲストの元乃木坂46・松村沙友理（