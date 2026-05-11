たらちねジョンによる漫画『海が走るエンドロール』がアニメーション映画化され、2027年に公開されることが決定した。 参考：新海誠と細田守の“作家性”はなぜ差が出た？オリジナルアニメ映画がSNS時代に直面する壁 映像専攻の美大生との出会いをきっかけに、自身が「映画を“作りたい”側の人間」であると自覚した65歳の主人公を描く本作は、「このマンガがすごい！2022」（宝島社）オンナ編第1位を獲得し、