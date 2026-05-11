ロバーツ監督は「速球に振り遅れている場面が何度かあった」【MLB】ブレーブス 7ー2 ドジャース（日本時間11日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、本拠地のブレーブス戦に「1番・指名打者」で先発出場したが、4打数で4試合ぶりの無安打に終わった。打率.241に。10試合ノーアーチとなり、試合後のデーブ・ロバーツ監督の会見では厳しい質問が相次いだ。母の日仕様のピンクバットで臨んだ初回先頭