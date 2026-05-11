わんこたちが最強の応援団！？翌日の試験に備えて猛勉強中の娘さんのまわりで、各々エールを送る豆柴さん。絶対に集中できない光景が話題を呼び、投稿は12.8万回再生を突破。「なんだここ…天国やん」「みんな応援してるね」「羨ましい！」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：英検の試験を翌日に控えた女の子→犬たちが集まってきて…『絶対に集中できない光景』】 試験勉強をする娘さんのまわり