筆者は個人投資家なのですが、投資家仲間の中には「この人、金運がいいよなあ」と感じる人が何人かいます。そこで本記事では、お金持ちほどやらない、金運を落とす行動について意見をまとめます。そもそも金運とは何か？前提として、そもそも「金運とは何か？」について定義しておくことにします。辞書で調べると、金運とは次のような意味だそうです。＊＊＊金銭についての運勢。また、金銭に恵まれたよい運勢。金縁。（出典：