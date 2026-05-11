「公表こそしていませんが、滝沢沙織さんが昨年春に結婚されたそうです」（芸能プロ関係者）【写真】事務所退所の親友・片瀬那奈と車内で本音トークする滝沢沙織長野県生まれの滝沢は高校在学中だった1998年、175cmの長身を生かしてモデル活動をスタートさせると、徐々に女優業にシフトしていくように。「2004年に木村拓哉さんが主演を務めたフジテレビ系のドラマ『プライド』をはじめ、同年に『アットホーム・ダッド』、2008年